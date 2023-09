Si torna a celebrare il dono, nel campus di Cremona dell’Università Cattolica. Dopo l’inaugurazione del 2 ottobre alle 13.30 dei nuovi gelsomini nel giardino adiacente il corpo aule del campus, l’edizione 2023 si aprirà con il concerto musicale dell’orchestra Magica Musica, alle 18.30; la conclusione, il 6 ottobre, vedrà invece l’inaugurazione della mostra Navigare i cieli di Gabriella Benedini e lo spettacolo del gruppo Danza Espressiva “Verso il Paese dei Balocchi”.

Durante la settimana si snoccioleranno oltre 40 incontri tra Cremona e Piacenza, in cui docenti della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali e di Economia e Giurisprudenza e testimonial di vari enti ed associazioni declineranno il tema del donare sotto il profilo ambientale, formativo ed economico.

“Donare non significa liberarsi del superfluo, ma mettersi in gioco nelle relazioni e scoprirne la ricchezza anche in modi che non ci saremmo aspettati o da persone che ci sorprendono, come i musicisti di Magica Musica e i ballerini di Danza Espressiva, dotati di “diversa abilità”” introduce cosi il professor Daniele Rama la Settimana del dono, che arricchirà il campus di Santa Monica di eventi culturali e spazi di riflessione aperti a tutti “Donare tempo e attenzione serve a crescere: compito di un’università è quello di formare professionisti ma soprattutto persone con la necessaria apertura mentale, capaci di giocare un ruolo prezioso nella società futura: perché questo sia possibile, occorre educare anche all’attenzione all’altro, ai suoi tempi, alle sue diversità”.

Tra gli appuntamenti, si ricorda anche l’apertura serale del campus il 5 ottobre alle 21 per lo spettacolo teatrale Io Siamo – Dall’io al noi, a cura di CSV Lombardia Sud ETS.

