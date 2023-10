Operazione Musical è pronta a tornare in scena con uno spettacolo tutto nuovo. Il Teatro Sociale di Soresina accoglierà infatti, i prossimi sabato 7 ottobre alle ore 21:00 e domenica 8 ottobre alle ore 16:30, la commedia brillante ‘Quando dici una bugia dilla grossa’.

In scena 8 attori che porteranno sul palco le vicende ambientate in un hotel di lusso romano dove sono ospiti un onorevole e la moglie in crisi coniugale. Se lei desidera che il marito non se ne vada, lui invece fa di tutto per trovare scuse di lavoro per allontanarsi allo scopo di gettarsi fra le braccia di un’avvenente segretaria. Nasceranno una serie di equivoci ed incomprensioni in grado di dar vita a una trama garanzia di risate e divertimento per far trascorrere un paio d’ore in leggerezza.

La compagnia soresinese giunge a questo appuntamento forte di mesi di preparazione che hanno visto l’adattamento di un copione di spessore, la preparazione delle scenografie e dei costumi e la cura di ogni dettaglio.

La prevendita dei biglietti, dal costo di 10 euro per palchi e platea e 8 euro per il loggione, è già attiva contattando il numero 324 8238139 oppure via mail a biglietti@operazionemusical.it

