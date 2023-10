Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, questa mattina in un’abitazione in via dei Navaroli, per risolvere un incidente domestico accaduto ad una residente. La donna, un’anziana, si era incastrata sotto l’armadio e non riusciva più a uscire. Una volta partito l’allarme, i vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno aiutato la donna, che è sempre rimasta cosciente, a liberarsi.

© Riproduzione riservata