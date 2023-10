È stata inaugurata nel giardino del Campus Santa Monica la “Settimana del dono”, evento tradizionale per la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ora celebrato anche a Cremona all’inizio di ogni anno accademico. Dal 2 al 6 ottobre l’ateneo ospita un ventaglio di eventi sul tema del dono fra incontri, mostre e concerti.

Il via con la piantumazione dei gelsomini da parte di studenti e docenti, simbolo del prendersi cura che al contempo rinsalda il senso di appartenenza alla comunità, come spiega Marco Trevisan Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. L’iniziativa offre spunti di riflessione sulle declinazioni e implicazioni del dono, come ricorda Anna Maria Fellegara Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

La giornata è stata inoltre l’occasione per presentare i nuovi percorsi attivati, come illustra Alessandro Antonietti Preside della Facoltà di Psicologia. Oltre agli spunti culturali, la “Settimana del dono” propone anche forme di sperimentazione attiva, attraverso gli incontri con i rappresentanti delle associazioni del dono.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata