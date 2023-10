Piace ai cremonesi il mercato dell’usato: dal 2016 al oggi nel Centro del riuso di via dell’Annona sono stati conferiti circa 150 tonnellate di materiali, una cifra approssimativa visto che si va dai frigoriferi ai soprammobili, dai divani ai libri. Dal 2016 l’ex mercato ortofrutticolo, di proprietà di Aem, è stato affittato al Comune di Cremona che ha siglato una convenzione con gli Amici Di Emmaus, l’associazione che da anni opera nel dare una nuova vita agli oggetti scartati e che possono essere riutilizzati.

La convenzione scadrà domani, 6 ottobre e nell’ultima seduta di Giunta l’amministrazione Galimberti ha votato un atto di indirizzo per la prosecuzione del rapporto fino alla fine del 2024.

Sull’ex mercato ortofutticolo in passato sono state fatte varie ipotesi di riutilizzo da parte della prorpietà: una di queste era la trasformazione in una cittadella del volontariato utilizzando i tanti spazi disponibili, un’operazione che implicava alti costi di ristrutturazione che hanno hanno poi fatto decadere l’ipotesi.

La collocazione in un’area strategica della città, al centro di un ampio processo di trasformazione (consolidamento via dell’Annona, ex magazzini Cariplo in vendita, polo tecnologico, stadio) rende l’ex mercato dismesso un insediamento dalle svariate potenzialità.

“Le attività che i volontari hanno svolto in questi anni presso il centro – si legge nella delibera di Giunta – sono mirate ad incentivare la promozione del riuso; il centro è molto frequentato dai cittadini cremonesi, evidentemente sensibili alla corretta gestione dei beni, quindi all’importanza del recupero anche a scopo sociale, per contenere lo spreco di risorse e la produzione di rifiuti.

L’associazione Amici di Emmaus, nell’espletamento delle attività ha gestito il Centro del Riuso con diligenza ed efficienza e la struttura ha rivestito via via un ruolo sempre più significativo in questi anni. A titolo esplicativo si evidenzia che il totale di Kg di beni ritirati e sottratti al conferimento presso impianti di smaltimento rifiuti negli anni pari a 150.000 kg circa.

Il Centro del riuso ha rivestito una notevole importanza in questi primi anni di esercizio nell’ambito delle tematiche attinenti alla gestione dei beni e dei rifiuti e pertanto si ritiene necessario ed opportuno continuare le attività già intraprese”. gbiagi

© Riproduzione riservata