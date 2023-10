L’ATS della Val Padana, in collaborazione con il Comune di Persico Dosimo, promuove l’appuntamento “Pillole

di Salute – Dipendenze” che si terrà il 25 ottobre in Via Albert, 7 a Persichello alle ore 20.45 presso la Biblioteca

Comunale. L’incontro sarà tenuto da Elena Maria Rossi, Dirigente Psicologa – SSD Promozione della Salute e

Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS della Val Padana.

La partecipazione è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del sito di ATS della Val Padana al seguente link: https://www.ats valpadana.it/promozione-della-salute

