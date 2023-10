Luca Ravanelli, in gol nella trasferta di Cittadella, ha parlato ai microfoni di Cremona1 commentando la vittoria.

“Sono felicissimo per il gol, anche perché settimana scorsa avevo sbagliato porta. Siamo felicissimi per la vittoria, secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando molto, sul gol subito non so se sia una questione di attenzione, ma dobbiamo continuare così per toglierci soddisfazioni. Vazquez ha fatto un gran gol, dobbiamo sbloccarci in casa ora, fuori casa abbiamo il ritmo giusto. Dobbiamo avere più fiducia anche in casa, ma sono contento. Da difensore centrale pur mi trovo bene, il mister mi ha detto come muovermi. Devo migliorare molto, però sono contento. Sappiamo che non siamo partiti come ci aspettavamo, sono tornato e ho trovato tanti membri con cui condivido ottimi ricordi. Questo gol lo dedico alla mia nipotina che è nata da due anni”.

