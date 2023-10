I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno denunciato per guida senza patente un cittadino straniero di 44 anni, pregiudicato.

Il 27 ottobre, verso le 20.40, una pattuglia si trovava nelle aree rurali di Grumello Cremonese per controllare le zone di spaccio di stupefacenti e ha notato un’auto sospetta. I militari hanno fermato il conducente per un controllo.

Dopo averlo identificato nel 44enne, i militari lo hanno denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. Infatti, alla richiesta dei documenti, l’uomo ha ammesso di non avere il documento perché non aveva mai sostenuto gli esami per ottenerla. E non si trattava della prima volta che l’uomo teneva tale condotta perché già sorpreso alla guida di un mezzo nel marzo scorso e un mese fa.

Infatti, gli accertamenti attraverso le banche dati a disposizione hanno permesso ai militari di verificare che, pur non avendo la patente, il 1 marzo scorso una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona lo aveva sorpreso alla guida di un’auto a Soresina e, in quella occasione, era stato sanzionato amministrativamente.

Mentre, a metà settembre, era stato fermato e denunciato sempre a Soresina dai carabinieri del posto perché si trattava della seconda violazione commessa nel biennio. E, trattandosi della terza violazione, è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria. Invece, il veicolo a lui in uso è stato restituito al proprietario.

