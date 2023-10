Nel bellissimo teatro Carlo Felice di Genova, si è conclusa la 57° edizione del Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” che ha decretato vincitore il giovane Simon Zhu, ma è stata l’Accademia Stauffer la grande protagonista di quest’anno. I primi due classificati, infatti, si sono formati proprio a Cremona con il Maestro Salvatore Accardo.

Dietro a Zhu, vincitore anche del “Premio della Fondazione Pallavicino”, si sono piazzati al secondo posto Jingzhi Zhang (vincitrice anche del “Premio in memoria del Maestro Mario Ruminelli”) e in terza piazza Qingzhu Weng.

Una serata finale che prometteva di essere “emozionante, perché affidata a talenti tutti grandissimi ma ognuno diverso dall’altro”, aveva commentato il direttore artistico Nazzareno Carusi il giorno prima del grande evento, preannunciando l’eccezionale serata all’insegna della grande musica che si è realizzata.

Soddisfazione, invece, traspare nel commento del Maestro Accardo: “Grande emozione per me come insegnante, perché Gibboni due anni fa, il secondo e il primo premio di quest’anno, vengono dalla mia scuola di Cremona”.

L’Accademia Stauffer, dunque, si attesta ancora una volta, con il supporto alle future generazioni di musicisti, eccellenza mondiale per l’alta formazione degli strumenti ad arco.

