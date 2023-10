Fedez oggi a Che tempo che fa: “A Fabio Fazio dirò cose che non ho mai detto”

(Adnkronos) – “Stasera sarò ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul canale Nove per un’intervista su un tema per me abbastanza importante e su cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico”. Fedez si appresta a partecipare alla terza puntata di Che tempo che fa. Stasera, il rapper sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio, nel programma in onda sul Nove. L’artista, dal proprio profilo Instagram, confessa: “Sono molto agitato”. Fedez si rivolge ai follower e ai telespettatori che stasera seguiranno il programma. “Ci tengo a fare una piccola premessa e a mettere le mani avanti. E’ possibile che durante l’intervista, quando parlerò di certe cose che mi sono successe, mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare, non vi preoccupate: sto bene. Semplicemente, tornare su certe cose mi fa parlare a scatti”, dice il 34enne. Fedez ha vissuto un ultimo anno estremamente travagliato. Il cantante è stato operato per un tumore al pancreas nel 2022 e non ha nascosto che la ripresa, soprattutto a livello psicologico, è stata ed è tuttora un percorso complesso.

Il ricorso a psicofarmaci ha prodotto effetti che Fedez ha illustrato più volte, in particolare dopo il Festival di Sanremo 2023 e dopo un periodo di riposo necessario per ritrovare energie ed equilibrio. Nelle ultime settimane, l’artista è stato ricoverato per un’emorragia provocata da due ulcere. E’ stato sottoposto ad una trasfusione all’ospedale Fatebenefratelli di Milano e ora è sulla via del completo recupero. Nelle ultime dichiarazioni pubbliche, il cantante ha parlato ripetutamente dell’importanza delle tematiche relative alla salute mentale e, dopo l’ultimo ricovero, si è speso in prima persona per sottolineare l’importanza della donazione di sangue.

Oltre a Fedez, tra gli ospiti di stasera spicca la segretaria del Pd, Elly Schlein. Quindi, in studio Gino Paoli, che è in uscita con la sua autobiografia ‘Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni’. Il grande cantautore sarà inoltre protagonista durante la puntata di uno speciale incontro con Ornella Vanoni.

In studio anche il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, curatore del libro “La cura del futuro. I vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro”, scritto con Guido Forni, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza, con la prefazione di Giorgio Parisi. Spazio al professor Roberto Burioni.

Chiude la serata “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Si accomodano al tavolo anche il rapper Frankie hi-nrg mc, la ciclista Vittoria Bussi, Roberto Giacobbo, Giovanni Cacioppo, Paolo Conticini e Alessandro Rosa.