Sanremo, Fabio Fazio candida Fedez e Fiorello: la risposta

(Adnkronos) –

Fabio Fazio candida Fedez alla direzione del Festival di Sanremo 2025, riproponendo lo scenario che Fiorello ha disegnato in una puntata di Aspettando Viva Raidue. “Mi sono svegliato con mia nonna che mi chiama e mi dice ‘sono contenta che farai Sanremo’… Ma io stavo dormendo…”, dice Fedez, ospite di Che tempo che fa, ricordando lo scherzo di Fiorello, organizzato con la collaborazione di una persona che ha una voce identica a quella del rapper. Fazio si inserisce e coglie la palla al balzo: Fedez direttore artistico dopo Amadeus e Fiorello conduttore. “Io direttore artistico del Festival e Fiorello conduttore? Sono d’accordo…”, dice Fedez.

L’intervista prosegue e, dopo una ventina di minuti, ecco la risposta di Fiorello con un messaggio WhatsApp: “Grazie Fabio, ma quanto ti diverti sapendo della mia ansia?”, scrive Fiorello bocciando l’ipotesi. “Devi farlo, devi assolutamente farlo. E’ saltato tutto per colpa tua…”, dice Fazio rivolgendosi a Fiorello. Fedez intanto, protagonista di una ‘movimentata’ partecipazione a Sanremo 2023 tra un freestyle dirompente e il celeberrimo bacio con Rosa Chemicals, ‘tranquilizza’ tutti in vista del prossimo Festival. “Torno a Sanremo quest’anno? No, no… state tranquilli…”‘.