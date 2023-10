Fedez, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” sul Nove, nel ricordare la sua telefonata con Gianluca Vialli in seguito alla diagnosi di tumore al pancreas, si è commosso scoppiando in lacrime. “E’ una cosa surreale, perché io lo vedo e mi viene da piangere. Però non l’ho mai visto di persona” ha detto Fedez, che ha poi ricordato la sua telefonata con il campione cremonese la sera prima di essere ricoverato.

“Su Gianluca volevo dire una cosa – ha detto Fedez –. Io quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas ho cercato dei pareri medici, ma anche delle esperienze umane, con cui empatizzare, cercare di capire a cosa vai incontro. E l’unica intervista che trovai rispetto a questo tema era l’intervista di Gianluca. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune e la sera prima di essere ricoverato siamo stati al telefono parecchie ore. E’ incredibile come una persona che in quel momento stava vivendo, lui stesso, una tragedia, un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente”.

Vialli è scomparso lo scorso 6 gennaio, vittima proprio di un cancro al pancreas.

