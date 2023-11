Appuntamento con il gospel giovedì 21 dicembre (ore 21) all’Auditorium Giovanni Arvedi: ospite di quella che è ormai diventata una tradizione nel palinsesto musicale della concert hall cremonese, Nate Brown & One Voice, ensemble di Washington tra i più accreditati del panorama internazionale.

Diretto da Nate Brown, il gruppo è formato da fenomenali musicisti e da cinque cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi Nate Brown & Wilderness, uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America.

Fondatore di Nate Brown & Wilderness, Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington ed ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in tutto il mondo. Ha calcato i palcoscenici di festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, suonando insieme a musicisti di livello internazionale quali, fra gli altri, Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts.

Il concerto è promosso da Museo del Violino, Fondazione Arvedi Buschini e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo e dei co sponsor Adecco, Air Liquide, FHP Venezia Multiservice, Marsh e MDV friends.

Informazioni e prevendita biglietti

Biglietti in vendita da sabato 4 novembre presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.it.

Prezzi: 25 euro

Biglietteria: Museo del Violino, piazza Marconi 5, Cremona, tel. 0372/080809

Da martedì a venerdì: 11.00 – 17.00; sabato e domenica: 10.00 – 18.00

