Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività saranno al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier” iniziativa promossa da Cna Federmoda per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

“Con Benvenuti in Atelier intendiamo proporre al pubblico delle nostre città e dei nostri borghi un percorso immersivo nel made in Italy – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale Cna Federmoda – un’occasione per farsi rappresentare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti, che con grande impegno e poco clamore mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni”.

Alessandra Ginelli, Portavoce di Cna Lombardia Federmoda Su Misura: “Sarà, quella del 4 e 5 novembre prossimi un’opportunità, per chi vorrà coglierla, di offrirsi momenti esclusivi per soffermarsi su un tessuto, su una pelle, un dettaglio di lavorazione o confrontarsi con il maestro artigiano sul modello del capo o d prodotto da realizzare”.

Cna Federmoda attraverso Benvenuti in Atelier vuole sostenere e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo e maestria.

Sulle pagine Facebook (@cnafedermoda) e Instagram (cnafedermoda_) è disponibile l’elenco dei laboratori aderenti a “Benvenuti in Atelier 2023”. Per Cremona aderiscono: Atelier Barbara Montagnoli e Cattivelli Group.

