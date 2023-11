Torino, 13 arresti e 800 chili di droga sequestrata

TORINO (ITALPRESS) – La guardia di Finanza di Torino ha arrestato 13 persone e sequestrato circa 800 di droga. Al centro delle indagini due sodalizi di originari del Marocco. A Torino e Piosasco sono risultati dislocati i più importanti depositi utilizzati per i traffici illeciti, molto forti anche il legame con reti di spaccio in Friuli e Veneto, per una parte degli arrestati, Milano, Varese e Pisa spettavano agli altri arrestati. Solo da gennaio ad aprile 2022, in provincia di Torino sono stati intercettati e sottoposti a sequestro, in più occasioni e anche con la collaborazione della Polizia di Stato, circa 460 kg di hashish, oltre a circa 500 grammi di cocaina e a 1 kg di marijuana. Sono posti individuati i depositi: uno in Leinì (TO) dove erano custoditi 223 kg di hashish, ed un secpndo dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 163 kg di hashish. il valore delle droga sequestrata è di 11 milioni di euro.

