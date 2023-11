Si amplia il management team di Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, con l’ingresso di Marina Forte, nuova Direttrice HR e di Giorgio Ferremi con il ruolo di Direttore Operations. Continua a crescere il team dell’azienda che ha visto l’ingresso di 40 persone negli ultimi due anni, e che prevede l’assunzione di altre 20 nel 2024 che si aggiungeranno agli attuali 270 dipendenti (88% donne).

L’ingresso di Marina e di Giorgio è un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni con cui l’azienda ha l’obiettivo di creare una piattaforma integrata, che raggruppi la maggior parte delle fasi della produzione entro 150km dalla sede di Soncino (CR), sposando una filosofia in controtendenza rispetto al “fast business”, che faciliti così la logistica, incrementi la sostenibilità e massimizzi il controllo della qualità per i clienti. Un percorso che ha portato l’azienda a chiudere il primo semestre del 2023 con un fatturato di 26 milioni di euro (+25% vs H1 2022), con l’obiettivo di raggiungere i 50 milioni di euro nel 2023.

Marina Forte entra in Cieffe dopo aver ricoperto il ruolo di HR Business Partner in Sperlari. Laureata all’Università Cattolica di Milano, dopo aver conseguito un Master in Risorse Umane e Organizzazione all’ISTUD Business School, Marina ha iniziato la sua carriera in Liquigas nel 2005 come Responsabile Formazione e Selezione, dove rimane fino al 2011 quando entra in Cloetta come HR Development Manager.

Marina contribuirà a valorizzare e potenziare le performance delle persone attraverso il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei processi e a favorire il piano di assunzioni, di crescita e di retention dei talenti, grazie alla creazione di un contesto di continuo investimento in nuove iniziative di formazione e sviluppo del personale.

Giorgio Ferremi approda in Cieffe dopo una lunga carriera nel mondo della moda, che lo ha visto ricoprire ruoli di crescente responsabilità come Direttore Operations prima in Cerruti, poi in Etro, nel Gruppo Giorgio Armani e infine in Jil Sander. Giorgio avrà la responsabilità di massimizzare l’efficienza operativa e produttiva di Cieffe, sia nella fase di sviluppo delle collezioni che nella fase di produzione, nel rispetto degli standard qualitativi, delle regolamentazioni in ambito sostenibilità.

Marco Panzeri, CEO di Cieffe, commenta: “L’ingresso di due eccellenti professionisti come Marina e Giorgio per noi è un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo che stiamo portando avanti da alcuni anni. Grazie alle loro competenze e alla loro solida esperienza riusciremo a definire insieme e guidare le prossime fasi di crescita puntando ancora di più sulle persone, da sempre cuore pulsante di Cieffe, e sulla qualità attraverso nuovi processi più efficienti e sostenibili”.

