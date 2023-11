Intesa Sanpaolo, a Napoli un incontro su etica e legalità

NAPOLI (ITALPRESS) – L’etica come soluzione ai problemi è il tema al centro dell’incontro organizzato da Intesa Sanpaolo a Napoli, nel suo museo delle Gallerie d’Italia di via Toledo. L’evento ha visto alternarsi momenti di riflessione alla presentazione di casi concreti da parte di soggetti del Terzo settore impegnati a ricostruire il senso di comunità attraverso l’etica e la legalità, per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo.

xc9/mgg/gsl

© Riproduzione riservata