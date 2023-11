Avrebbe ingerito una sostanza velenosa, forse soda caustica, mentre era a spasso nei campi di Malagnino con la sua padrona. Per il cane non c’era nulla da fare, e per evitargli inutili sofferenze è stato soppresso. Un episodio che ha creato un certo allarmismo in paese e fino a quando non si saprà cosa ha ucciso l’animale, e su questo si stanno effettuando i dovuti accertamenti, tutti i proprietari di cani sono invitati a fare la massima attenzione, e magari ad evitare di percorrere la strada sterrata che tra i campi collega la frazione San Michele alla cascina Ronchetto di Malagnino.

© Riproduzione riservata