Accoglienza calorosa ma non numerosa quanto il titolo avrebbe richiesto ieri sera al Ponchielli per la prima cremonese di “Luisa Miller”, perla verdiana realizzata in coproduzione dai teatri di OperaLombardia con il Sociale di Como capofila nel nuovo allestimento firmato dal regista Frédéric Roels insieme al Maestro Carlo Goldstein alla guida dell’orchestra I Pomeriggi Musicali.

Voce protagonista il soprano Alessia Panza, che ha incantato il pubblico con un’esecuzione esemplare sia nella tecnica sia nell’interpretazione dei diversi stati d’animo proposti nel libretto di Salvatore Cammarano.

Sempre coinvolgente la musica composta dal Cigno di Busseto, egregiamente resa dalla compagine strumentale così come dal coro OperaLombardia preparato da Diego Maccagnola. Essenziale e piuttosto statica la regia, che ha puntato sul ‘malinteso temporale’ portando sul palco un mastodontico orologio simbolo delle difficoltà per Luisa e Rodolfo di amarsi liberamente a causa di una promessa e di un delitto del passato che aleggiano sul presente e impattano sul futuro dei due giovani innamorati; eleganti le scenografie e i costumi. Apprezzata dunque la rappresentazione, con applausi dei presenti soprattutto per Panza ma anche per gli altri cantanti. Domenica alle 15:30 si replica.

Federica Priori

