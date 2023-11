Ieri nella sala Cinema del centro commerciale CremonaPo si è svolto il tradizionale convegno per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete. “(Pro)2 Muovere la Salute” è stato organizzato dalla Associazione Diabetici Cremonesi, la cui presidente è Mirella Marussich, e dai Lions club della città di Cremona, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona, Asst Cremona, Ats-Val Padana e il CremonaPo.

Presenti molte autorità lionistiche, civili, amiche e amici Lions e Leo, giornalisti, cittadini e anche studenti dell’Itis con i loro docenti e le allieve del corso di Assistenza Sanitaria.

L’obiettivo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia diabetica che è purtroppo in espansione esponenziale. L’Associazione e i Lions di tutto il mondo stanno affrontando questa criticità globale proponendo iniziative tese non solo a diffondere maggiore conoscenze sulla malattia, la cui gravità è spesso sottovalutata, ma favorendo un più facile accesso alle cure grazie ai programmi di screening e di assistenza (domenica 12 e lunedì 13 ci saranno gli screening per la popolazione).

All’incontro non sono mancate le sorprese: l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha mandato un video messaggio congratulandosi per le iniziative di prevenzione: sani e appropriati stili di vita, alimentazione adeguata, movimento e sport per allungare la vita, in modo da vivere bene fino alla fine. Infatti, in questo incontro si sono affrontati temi tesi al miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete, i sani stili di vita, la sana alimentazione e l’importanza della attività fisica quali strumenti di prevenzione e cura.

Si è parlato inoltre, di peer education, educazione fra pari, dove i ragazzi possono essere loro stessi protagonisti di sicurezza stradale, degli effetti dell’alcool alla guida, e quindi di salute a tutto tondo, senza trascurare la salute mentale.

La platea poi ha partecipato alla campagna della Medtronic del #Blue Balloon Challenge, una sfida per aiutare i bambini diabetici nei paesi in via di sviluppo, e tutto si è colorato di blu.

Ci sono state anche testimonianze di persone con diabete impegnate nello sport: la pluricampionessa di nuoto in acque libere Michela Cogo, e la campionessa della Nazionale italiana di pallavolo Alice Degradi, che hanno compiuto imprese “titaniche”, che sottolineano il coraggio, la forza, la capacità di reagire e di saper gioire della vita anche di fronte alle avversità, sfidando le limitazioni imposte dal diabete. Atlete che si sono distinte nel combattere e contrastare i pregiudizi che spesso accompagnano chi sceglie di fare sport ad alto livello, diventando esempio per tutti.

Alla fine, grazie agli agenti della polizia stradale, si è fatto provare ai ragazzi un visore che replica gli effetti dell’alcol alla guida.

