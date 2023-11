L’Associazione Radicale Fabiano Antoniani organizza, per la serata di martedì 14 novembre dalle ore 21:00 in via Guido Grandi 12, un incontro tra Istituzioni, cittadinanza e realtà politiche per

discutere delle conseguenze problematiche di un crescente e sregolato consumo di suolo e delle possibili soluzioni concrete da portare avanti.

L’Antica Osteria del Fico ospiterà il Presidente di Radicali Italiani Igor Boni, il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano Alberto Gigliotti in dialogo con il consigliere di Regione Lombardia del Partito Democratico Matteo Piloni.

L’evento verrà moderato dalla segretaria dell’Associazione radicale cremonese Vittoria Loffi.

Le conseguenze disastrose di un rapido cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti e molteplici zone d’Italia continuano a venire colpite con violenza, anche a causa dell’eccessivo consumo di suolo – toccata da una tale emergenziale situazione è, oggi, tanto la Regione Lombardia quanto la città di Cremona.

Sulla tutela del suolo il nostro Paese è in grave ritardo rispetto agli standard europei. Per riuscire a riconoscere l’importanza del suolo come risorsa, difenderlo dall’erosione e dalla contaminazione Radicali Italiani ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare con lo scopo di introdurre un meccanismo di compensazione ambientale.

Contestualmente, il Partito Democratico Lombardo sta portando avanti una importante proposta di legge regionale a difesa del suolo e dell’ambiente. Le iniziative verranno illustrate e discusse nel corso della serata di domani.

