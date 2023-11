Incendio, ieri pomeriggio poco dopo le 16 in via San Pietro a Persico Dosimo. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che avevano intaccato il tetto di una cascina disabitata. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno svolgendo accertamenti, e il sindaco.

Durante il sopralluogo è stato visto che la rete metallica che delimita l’area è stata divelta. Si presume quindi che qualcuno sia entrato e abbia acceso un fuoco che poi, lasciato incontrollato, si è esteso, arrivando al tetto.

Per fortuna il peggio è stato scongiurato, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, chiamati dai residenti di stabili vicini, allarmati perchè avevano sentito un forte odore di bruciato.

