I Carabinieri della Stazione di Soncino, al termine degli accertamenti durati una settimana, hanno denunciato una cittadina straniera di 22 anni, con numerosi precedenti di polizia a carico per furti con destrezza di portafogli commessi in diverse località del nord Italia, ritenuta responsabile, insieme a una complice non ancora identificata, di tre furti con destrezza che avrebbe commesso a Soncino la mattina del 7 novembre scorso nei confronti di altrettante persone del paese e del successivo indebito utilizzo di una carta di pagamento rubata per effettuare un prelievo presso uno sportello bancomat.

Quel giorno tre donne del posto hanno denunciato di essere state vittime di borseggi dei loro portafogli tra i banchi del mercato. Una di loro ha riferito anche di avere subito un prelievo di denaro dal suo conto corrente mediante l’indebito utilizzo della sua carta di pagamento.

I militari hanno quindi avviato le indagini e hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca presso la quale era stato effettuato il prelievo, accertando che era stato effettuato da due donne, una della quale era ben visibile, mentre l’altra aveva il volto quasi completamente coperto da una sciarpa. In particolare, è stata riconosciuta una 22enne che lo scorso aprile aveva compiuto dei furti con destrezza durante il mercato sempre a Soncino ed era stata denunciata.

Inoltre le telecamere pubbliche e private di sorveglianza nell’area interessata dai furti, hanno evidenziato che le due donne erano arrivate in paese a bordo di un’auto con targa straniera condotta da un uomo che le aveva fatte scendere e, dopo avere parcheggiato in una zona defilata, aveva atteso il loro ritorno per poi allontanarsi dal centro abitato.

Le donne scese dal veicolo si erano dirette tra i banchi vendita del mercato e qui avrebbero commesso i primi due borseggi, con il successivo prelievo presso una banca. Poi, sempre riprese dalle telecamere, sono andate nuovamente verso le bancarelle e avrebbero commesso l’ultimo dei tre furti rubando un portafoglio che si trovava all’interno del cestino di una bicicletta.

Uno dei tre portafogli è stato in seguito ritrovato in una via limitrofa poco distante, ovviamente senza il denaro all’interno, e restituito alla vittima.

Poi le due donne, sempre inquadrate dalle telecamere, sono andate nel luogo in cui il complice aveva parcheggiato l’auto e tutti insieme si erano allontanati dal paese. Alla conclusione degli accertamenti, la 22enne è stata denunciata per i tre furti con destrezza e per l’indebito utilizzo della carta di pagamento.

