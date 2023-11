Costi di produzione in aumento, farmaci generici a rischio sul mercato

ROMA (ITALPRESS) – Servono misure urgenti per salvaguardare la biodiversità “interna” del comparto farmaceutico ed evitare una altrimenti inevitabile carenza strutturale di medicinali: a lanciare l’allarme è l’Osservatorio Nomisma sul “Sistema dei farmaci generici in Italia”. Focus del report, realizzato per Egualia, il cambiamento strutturale del contesto competitivo e i conseguenti segnali di forte sofferenza del settore registrati in tutti i principali Paesi europei. I dati mostrano un sistema produttivo dei farmaci generici stretto tra l’incudine dei prezzi e il martello dei costi. Un mix che rende sempre più vulnerabili le lunghe catene di approvvigionamento, gravate anche dalla dipendenza da un’unica fonte o area geografica.

