Anche il Comune di Sesto in prima linea nella lotta contro il femminicidio e la violenza: proprio per questo in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, promuove una serata di spettacolo e riflessione, con la collaborazione della compagnia teatrale La Casta D., che metterà in scena un estratto dello spettacolo “La colpa non è mia”. L’appuntamento è alle 21 presso la biblioteca comunale del paese.

Uno spettacolo scritto e diretto da Denise Valentino, regista e autrice del gruppo, che alternerà storie drammatiche e sketch divertenti, momenti di denuncia sociale e crudi racconti di verità che troppo spesso vengono taciute. Ma accanto alla denuncia, c’è anche una luce di speranza, con la consapevolezza che ogni donna maltrattata può sempre e comunque rialzarsi.

“Vogliamo dare voce a chi l’ha persa” commenta l’assessore alle Politiche Educative Jurgita Gelumbauskaite, che ha fortemente voluto l’evento. “Dobbiamo smettere di girarci dalla parte opposta, di essere indifferenti. Possiamo fare qualcosa. Sostenere chi, sul nostro territorio, porta avanti questa battaglia. Esistono molte forme di violenza oltre a quella fisica. Violenze che sembrano invisibili, come quella psicologica, verbale, domestica. Purtroppo il nostro sistema non riesce ancora a proteggere le vittime o ad arginare questo terribile fenomeno. Ma noi, tutti insieme, possiamo davvero fare qualcosa. È cruciale educare, sensibilizzare, informare, attraverso qualsiasi canale e mezzo di comunicazione, per cambiare comportamenti che portano a condotte antisociali”.

© Riproduzione riservata