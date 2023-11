Anche quest’anno in vista del Natale gli addetti del punto vendita SuperRossetto di Cremona, con il direttore Massimo Zaniboni, lanciano un’asta benefica per raccogliere fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Cremona.

Oggetto dell’asta la canotta precampionato del capitano Vanoli, Andrea Pecchia, firmata da tutti i giocatori, omaggio dalla società biancoblù sempre sensibile a questa iniziativa. Per partecipare all’asta, al momento arrivata a 100€, basta scrivere sui social a Cristian Filippo Vivian, portavoce anche quest’anno dell’iniziativa. L’asta terminerà venerdì 24 novembre alle ore 21.

