ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo valorizzare i centri per le famiglie per sostenerle e sollecitare le responsabilità genitoriali”. Lo dice Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, a margine della presentazione delle iniziative contro la violenza sulle donne in Senato.

