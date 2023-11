Gentile direttore,

da quando è iniziata la Festa del torrone l’11 novembre 2023, come ogni anno, le luci che illuminano la Pagoda di piazza Roma rimangono senza alcun motivo costantemente accese. Da giorni per 24 ore al giorno.

Al momento di allestire le apparecchiature elettriche sotto la Pagoda vengono inserite le prese che alimentano anche le luci. Mentre le stesse apparecchiature dovrebbero essere alimentate da un altro specifico interruttore.

Ho segnalato più volte sul posto alla Polizia Locale che mi ha ringraziato. Nella giornata di lunedì 20 novembre, a manifestazione ultimata, le luci erano ancora accese. Mi sono rivolto allora per telefono alla dirigente comunale competente evidenziando la criticità.

Luci accese giorno e notte sono assurde e causano uno spreco di energia, con aumento dei costi sul materiale e sulla manodopera. Le lampade si consumano prima del dovuto e di conseguenza vanno sostituite più spesso.

Una situazione incredibile che si ripete da anni. Tutte le volte mi trovo costretto a dover disturbare la dirigente comunale.

Faccio un appello tramite il giornale: visto che lo spreco lo pagano i cittadini non sarebbe possibile evitarlo in partenza? Sarebbe gradita una risposta senza dover ripetere lo stesso appello al buon senso e al risparmio per tutte le prossime manifestazioni.

Perché, purtroppo, la stessa criticità si ripete costante ad ogni evento!

© Riproduzione riservata