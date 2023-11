Varese, 20enne scomparsa da giorni: l’appello della madre

(Adnkronos) – Una ragazza di vent’anni è sparita da lunedì da Busto Arsizio in provincia di Varese, dove abita. Si chiama Kimberly Bonvissuto, ha i capelli rossi ed è alta 1 metro e 55. Sui social si sta diffondendo l’appello della madre Graziana, per ritrovarla. “Quando è uscita di casa – si legge – indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar”. La richiesta è di contattare la donna o le forze dell’ordine in caso, perché “ogni informazione potrebbe essere preziosa”.