Centodieci pagine che attraversano lo spazio e il tempo per raccontare l’arte dei suoni nelle terre stradivariane, facendo scoprire svariate curiosità ai lettori ad esempio come la cornamusa sia nata nel Cinquecento sotto il Torrazzo prima di trasferirsi in Scozia e diventare lo strumento simbolo delle Highlands. È l’“Abbecedario della musica a Cremona e provincia” scritto dal critico musicale Roberto Codazzi, libro presentato giovedì pomeriggio nella Galleria d’arte ‘Il Triangolo’.

Attraverso schede poste in ordine alfabetico, la pubblicazione racconta i protagonisti del panorama musicale cremonese, partendo dal passato del memorabile Claudio Monteverdi fino alla contemporaneità di Mina senza tralasciare uno sguardo al futuro ad esempio con il cremasco Davide Simonetta e il vescovatino Michele “Michelangelo” Zocca, già considerati icone del mercato discografico.

I testi dunque non trattano soltanto la capitale del violino, ma anche le testimonianze in provincia quali Paderno di Amilcare Ponchielli e Casalbuttano di Vincenzo Bellini.

In un’epoca sempre più digitale, con l’“Abbecedario” non si rinuncia alla carta: l’idea è portarlo in tasca insieme a una cartina del territorio, strumenti di esplorazione verso botteghe liutarie e laboratori organari.

