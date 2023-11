L’Istituto Torriani ricorda il prof. Giancarlo Allegri, scomparso qualche giorno fa, figura molto nota in città anche per gli incarichi nella Cisl e l’impegno sociale, ma soprattutto vice preside per oltre trent’anni dell’istituto Ala Ponzone Cimino, fino al 2009.

“Conservo con cura nella mente e, più che in ogni altro luogo nel cuore – racconta la vicepreside dell’Apc professoressa Francesca Mele, i preziosi insegnamenti di vita quotidiana che spesso e volentieri, tra una pausa e qualche chiacchiera di troppo era sempre suo piacere regalarci, con lʼunico fine di farci comprendere quanto per davvero ci volesse bene”.

La sua passione, la sua dedizione, la sua cultura e la sua ironia, oltre che il suo affetto, la sua premura e la compostezza che lo contraddistinguevano di fronte a qualunque circostanza, rimarranno indelebili in chi avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui.

Con stima, commozione e riconoscenza, accompagnata dalla speranza che Giancarlo possa sentire l’abbraccio della sua scuola, sarà ricordato giorno 28 novembre nella messa dedicata alla Marchesa Paolina Ala Ponzone in Cimino. L’istituto, fondato nell’anno 1836 dal marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone come scuola di scultura, divenne erede dei beni della marchesa Paolina Ala Ponzone in Cimino tramite lascito testamentario steso nell’anno 1921 e pubblicato in seguito nell’anno 1923: quest’anno la la tradizionale Festa della Marchesa che ricorda questo lascito si terrà il 28 novembre e in quell’occasione sarà dunque ricordato anche lo storico vice preside Giancarlo Allegri.

© Riproduzione riservata