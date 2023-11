“Mondi generati dal codice: la generative AI” è il corso di formazione promosso per l’intera giornata del 24 novembre al Campus cremonese del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Associazione Industriali e il suo Comitato Piccola Industria, con l’obiettivo di scoprire cosa sono e cosa fanno i modelli generativi ma anche come si può interagire con questi strumenti e quali sono i rischi associati alla Generative AI.

«Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale si stanno sviluppando con una velocità incredibile ed è fondamentale restare aggiornati», ha spiegato il professor Gianni Ferretti Pro-rettore del Polo di Cremona. Il corso è tenuto dal cremonese Andrea Belli, Account Executive per LinkedIn nonché laureato magistrale in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano.

Durante l’università ha collaborato con i laboratori IBM per la realizzazione di Chatbot sull’educazione, mentre ora assiste le aziende nel trovare talenti attraverso la piattaforma LinkedIn e nell’attività professionale si occupa anche di Generative AI.

Alla platea del Politecnico, formata sia da studenti delle superiori e universitari sia da rappresentanti di aziende del territorio, ha illustrato le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. «Queste tecnologie stanno arrivando e avranno un impatto enorme sulla nostra quotidianità -ha sottolineato Belli- quindi è utile informarsi su come usarle in modo efficace».

