Consegnati oggi, all’università di Pavia, importanti riconoscimenti in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tra le vincitrici selezionate in tutta Italia c’è Nadia Bragalini, ambasciatrice italiana #madeinwomanmadeinitaly degli Stati Generali delle Donne e imprenditrice cremonese. A lei Premio Europeo per le imprese femminili.

Fondatrice di G&G Pet Food G&G Pet Food (www.gegpetfood.com), é uno dei brand dell’azienda madre G&G Consulenza e Sviluppo Srl (www.gegconsulenzaesviluppo.com), fondata da Nadia Bragalini con il sostegno e il contributo scientifico del marito Dott. Gianluca Gemo, espero in nutrizione animale , società che si é specializzata in una gamma di integratori, mangimi completi e

mangimi complementari , in grado di rispondere alle esigenze degli animali da compagnia e fornire loro un supporto al loro benessere.

Dopo anni di ricerca e sviluppo e soprattutto, durante il periodo della pandemia, G&G Pet Food arriva a tagliare traguardi molto importanti: l’avvio della produzione “made in Castelvetro Piacentino” dove ha la sua sede. Forte del proprio know-how G&G Pet Food, ottiene importanti certificazioni e riconoscimenti nella propria produzione, ed in particolare nel processo di vasocottura e sottovuoto della nuova linea del mangime umido per cani e gatti, un alimento completo dietetico, ossia la Linea Naturalis Pet Intollerance.

Una produzione fortemente voluta dall’imprenditrice Nadia Bragalini che é sempre stata be consapevole che per ottenere certi risultati servono passione, sacrifici, caparbietà, ma anche la competenza, le conoscenze, la visione e naturalmente, poter sfruttare materie prime di alta qualità che abbinate al modello di cottura scelto hanno portato ad ottenere questi ragguardevoli esiti nella produzione customizzata grazie al “Metodo Dott Gemo” #metododottgemo .

Convinta del percorso intrapreso e delle grandi capacità intellettuali del dott. Gemo, definito da molti lo “scienziato del pet food”, Nadia Bragalini ha registrato il progetto in Siae a Roma e depositato il marchio “Metodo Dott Gemo” #metododottgemo in tutta Europa.

Numerosi gli impegni nel mondo del sociale e dell’imprenditoria femminile, dal 2021 è nominata Ambasciatrice della Città delle Donne per Piacenze e provincia e Ambasciatrice Italiana Made in Woman Made in Italy per l’imprenditoria femminile (www.madeinwomanmadeinitaly.com).

La coppia Gemo-Bragalini, in 10 anni di attività, conquista il settore della consulenza alimentare zootecnica puntando sui principi della nutraceutica: ingredienti naturali, formulazioni innovative, produzione sostenibile. L’interazione fra le competenze del dott. Gemo e la visione d’impresa di Nadia Bragalini è così efficace che ben presto fondano la G&G Pet Food, store dedicato agli amici a 4 zampe.

Sempre su base nutraceutica, la nuova mission si rivolge alle esigenze di ogni singolo animale, realizza diete ad hoc e dà risposte concrete a problemi alimentari. Un approccio che chi gode dell’affetto di amici pelosi apprezza moltissimo. Coniugare ricerca scientifica, rischio d’impresa e ménage familiare significa addormentarsi dubbiosi e svegliarsi guerrieri.

Soprattutto quando una terribile pandemia fa strage di vita e di futuro. Ma la G&G è una formula d’amore, sperimentazione e sostegno reciproco tale che genera forza e fiducia. Ora una grande scatola verde a finestre bianche occhieggia al cavalcavia dell’A21 in località Brodi n. 6 a Castelvetro

Piacentino. Ed è piena di meraviglie.

A Laura Rubagotti, dirigente di Ats Val Padana, il premio “Donne che ce l’hanno fatta”, promosso da Sportello Donna, Fondazione Gaia e Stati generali delle donne. La motivazione: “Il Cuore di una Donna non muta con il Tempo, nè si altera con il passare delle Stagioni. Il cuore di una Donna combatte a lungo, ma non muore, è fedele a sé stesso, imperturbabile e sicuro di sé. Su di esso la Primavera rimane Primavera, fino alla fine del tempo” (Kahlil Gibran).

Dal 1991 al 2010 ho collaborato all’interno dell’èquipe di lavoro del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Cremona nella progettazione e nella realizzazione dell’attività di promozione e protezione della salute in materia di alcol e problemi alcol correlati nel mondo della scuola e sul territorio in generale.

Dal 2001 al 2010 ho partecipato alla realizzazione dei progetti territoriali relativi alla riduzione dei consumi di alcol previsti dall’Oms (Progetto Nazionale “Alcol meno è meglio”).

Dal 3.8.2016 é Responsabile per Ats del programma Unicef Italia “Comunità Amica dei Bambini” e dal mese di luglio 2018 é componente del Comitato Percorso Nascita dell’Ats della Val Padana.

Dal 2023 é componente del Tavolo Regionale Sicurezza Nutrizionale (TarSiN) di Regione Lombardia per l’Ats della Val Padana.

Dal mese di febbraio 2020 di é occupata di sorveglianza sanitaria Covid collaborando attivamente con l’UOS di Malattie Infettive dell’ATS della Val Padana. In particolare, nella prima ondata della pandemia, ha coordinato un gruppo di lavoro addetto alle inchieste epidemiologiche e al contact tracing, alla prenotazione dei tamponi molecolari e alla restituzione degli esiti degli esami sierologici.

Dal mese di settembre 2020 é Referente Covid-19 dell’Ats della Val Padana per le scuole di ogni ordine e grado delle province di Cremona e Mantova e coordina il gruppo di lavoro addetto alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico.

Lions

La Dott.ssa Rubagotti, ha contribuito insieme a Nadia Bragalini alla firma della prima “Lettera d’intenti per la collaborazione territoriale tra l’Agenzia di Tutela della Salute – Ats Val Padana e Stati Generali delle Donne , adottando le linee guida di Stati Generali delle Donne

Riconoscimenti sono andati a “Uomini illuminati”, come Antonio D’Avanzo e Gianluca Gemo.

Antonio D’Avanzo:

Già Cavaliere della Repubblica Italiana, dirigente di note Aziende a livello internazionale , laureato in Economia Tecnica della Comunicazione Specializzazione in Economia e Marketing Strategico, ed in possesso di Attestati di Merito nonché vari corsi di Formazione Professionale.

Ha partecipato come militare soccorritore volontario alle missioni di aiuto alle popolazioni delle località del Friuli colpite dal forte terremoto del maggio del 1976.

Nello svolgimento della sua attività lavorativa ha sempre considerato prioritario contribuire allo sviluppo delle Aziende impegnandosi anche ad ottenere le rivendicazioni del benessere del personale e delle pari opportunità.

Si è anche impegnato attivamente con la Aziende con le quali ha collaborato ad aiutare le famiglie meno abbienti raccogliendo aiuti per le Istituzioni e le Parrocchie dei vari territori, attraverso la distribuzione di pacchi di prodotti alimentari, e l’invio di aiuti alle popolazioni colpite da tragici eventi .

Dal 2022 fa parte del programma di sostegno a distanza di bambini poveri di Save di Children.

Collabora con Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus (CR) che sta realizzando sul territorio italiano ed Europeo il Centro Nazionale per il Trattamento delle Psicopatologie nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettiva ed è Ambassador per la Cascina San Marco che è una Impresa Agricola Sociale S.R.L. della Onlus.

Nell’estate del 1982, sfruttando le tecniche acquisite nel nuoto, salva una ragazza dodicenne che stava annegando nelle acque di Marina di Camerota (SA) durante una mareggiata.

· Lions

· Officer Distrettuale addetto ai rapporti con le Istituzioni

· Attivo nel sostenere la parità di Genere e in tutte le iniziative promosse dai Lions e da Stati Generali delle Donne sostenendo l’Ambassador Nadia Bragalini sul territorio di Cremona

· Premiato con Attestato al Merito Lions per il “Servizio Reso Alla Comunità”.

Gianluca Gemo:

Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie per il settore Zootecnico e iscritto all’albo dei dottori agronomi, il Dottor Gianluca Gemo vanta una lunga esperienza in aziende leader nella ricerca di prodotti innovativi per l’alimentazione zootecnica.

Nel 2011 fonda, insieme a Nadia Bragalini, la G&G Consulenza e Sviluppo, attività dedicata alla consulenza alimentare per aziende zootecniche e industrie mangimistiche italiane.

Dal 2019 mette l’estrema competenza acquisita nel settore dell’alimentazione animale al servizio del brand G&G Pet Food, per il quale formula e sviluppa integratori di alta qualità destinati agli animali domestici, privi di additivi chimici e realizzati con selezionati ingredienti naturali.

Durante la pandemia il Dott. Gemo ha donato e distribuito personalmente al territorio della provincia di Piacenza oltre 10 tonnellate di mangime per cani e gatti , per scongiurare l’abbandono durante il lookdown

ll Dottor Gemo inoltre collabora con le facoltà di Agraria e di Veterinaria di alcune prestigiose

Università italiane e scrive articoli per diverse testate di settore.

Colonna portante e grande sostenitore .. sia emotivamente che in senso pratico …. di tutte le iniziative che Nadia Bragalini porta avanti come Ambassador di Stati Generali delle Donne.

