Alberi caduti per il forte vento a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Le forti raffiche di vento, che hanno imperversato per tutta la mattinata a Palermo, hanno provocato lo sradicamento e la caduta di alberi in molte parti della città. In via Principe di Belmonte uno spezzandosi è finito sul chioschetto di un fioraio. In via Carducci, uno è caduto su un’auto in sosta; mentre, più giù, verso via Libertà un altro cadendo ha invaso la sede stradale, impedendo il passaggio delle auto. Anche in via XII Gennaio lo sradicamento di due alberi ha impedito il transito veicolare. In via Enrico Albanese un grande albero è crollato al suolo occupando l’intera carreggiata e danneggiando alcune auto in sosta. Danni a dei veicoli pure in via Leopardi. Anche a Borgo Ulivia si segnalano stradicamenti di alberi.

gb/tvi/red