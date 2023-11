Anche a Castelvetro evento e celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. In piazza del Comune una simbolica panchina rossa e un’installazione con delle scarpine rosse, simbolo da sempre della giornata. Nell’ultima settimana diverse le iniziative del Comune per sensibilizzare sul tema, da volantini in tutti i negozi a cartelli speciali in cui si ricordavano i numeri di emergenza e i numeri di un fenomeno sempre purtroppo di attualità.

