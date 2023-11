“Per Giulia e per tutte le altre facciamo rumore!”: si è aperto con un flash mob dedicato a Giulia Cecchettin il 25 novembre alla scuola secondaria di Grumello, dove venerdì 24 novembre, in ricordo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato presentato il progetto “Red – Respect Empowerment Diversity” presso la palestra comunale.

Battiti di mani e cartelloni con l’acronimo del nome Giulia (GI-ustizia, U-guaglianza, LI-bertà, A-more) hanno scandito l’avvio dell’evento conclusivo di un progetto portato avanti nelle ultime settimane, durante le quali gli alunni della classe 3A hanno fatto ricerche, realizzato ritratti e scritto testi su tredici atlete e paratlete speciali, perché simbolo di rinascita e resilienza, di determinazione e di coraggio. Le immagini e le storie di Federica Pellegrini, Emilia Rossatti, Ashley Fiolek, Asmaa Al Haddad, Gessica Notaro, Simone Biles, Claudia Cretti, Federica Venturelli, Venus e Serena Williams, Alfonsina Strada, Bebe Vio, Paola Egonu, Giusy Versace sono state montate su pannelli rossi che resteranno poi appesi a scuola.

Alla presentazione erano presenti, oltre alle famiglie degli alunni, anche i bambini delle scuole primaria e dell’infanzia. A seguire i discorsi del vicepreside Daniele Rescaglio, della sindaca Maria Maddalena Visigalli, del docente di educazione fisica Stefano Berneri e del parroco Don Francesco Pigola. Alcuni studenti hanno infine letto in Italiano e in Inglese le storie di alcune atlete. Il progetto si è concluso con la visione di un breve video realizzato da due alunne in cui sono stati inseriti i ritratti e alcune delle frasi più celebri delle atlete; in sottofondo è stata scelta la canzone Roar di Katy Perry, che parla proprio della potenza che ogni donna ha dentro di sé e che deve far sentire forte come un ruggito.

© Riproduzione riservata