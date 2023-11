Cr.Forma è contro la violenza sulle donne. Come ogni anno, nella Giornata internazionale istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il centro di formazione professionale ha dedicato importanti iniziative in entrambe le sue sedi per “sensibilizzare tutti gli alunni, maschi e femmine, rispetto ad un tema molto importante ed erroneamente considerato come lontano, fornendo spunti di riflessione e favorendo la discussione tra pari”.

Così, alla sede di Cremona i ragazzi e le ragazze hanno realizzato delle installazioni artistiche con sagome e storie di donne vittime di violenza, posizionate nelle aule e nei corridoi e, in occasione del sabato di open day, hanno allestito a tema i laboratori di settore per sensibilizzare gli alunni e le alunne di terza media e le loro famiglie in visita alla scuola: una panchina rossa all’ingresso, fiocchetti rossi sulle divise, biscotti a forma di fiocchi rossi, cartelloni sul tema. Due classi, inoltre, hanno partecipato al progetto organizzato da Zonta Club Cremona e da Net4market dal titolo #2 Sign your No, un’esposizione interattiva a Palazzo Fodri per dire no alla violenza sulle donne. Gli alunni e le alunne hanno contribuito alla realizzazione del grande arazzo presente in mostra, mettendo l’impronta della propria mano con le scritte ‘No’, ‘Stop’ o ‘Basta’ e portando a casa un cartoncino a ricordo della partecipazione attiva all’evento.

Alla sede di Crema, ogni classe, a partire dalle domande del docente, nelle scorse settimane ha lavorato ad uno slogan sul tema della violenza alle donne che è stato oggetto di un contest. La frase vincitrice del concorso (“Girls with dream become women with vision. Don’t stop them, women are free!”) è stata scritta su una panchina rossa realizzata con pallet di recupero e posizionata nel cortile della scuola. Le iniziative contro la violenza alle donne hanno riguardato, nel corso del mese, anche l’ambito sportivo con il coinvolgimento della Pallacanestro Crema, società da anni in prima linea per i diritti delle donne.

L’allenatore della prima squadra Massimiliano Baldiraghi, lo staff tecnico e i giocatori hanno incontrato gli studenti e le studentesse per raccontare la storia “di uomini che stanno dalla parte delle donne”. Anche quest’anno, inoltre, viene realizzato il progetto ‘Artemide’ in collaborazione con l’Associazione Donne contro la Violenza. Lunedì 27 novembre, il laboratorio di estetica e acconciatura, condotto dalle studentesse delle classi prime, sarà aperto alle donne vittime di violenza e offrirà loro trattamenti per aiutarsi a sentirsi più belle e a valorizzarsi. Perché la cura di se stesse, della propria parte interiore e di quella esteriore, è fondamentale per accrescere e rafforzare i percorsi di recupero in un’ottica di autostima e rispetto di sé.

