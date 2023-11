Donna uccisa da platano a Roma, l’agronomo: “Alberi troppo vecchi, fare come a Parigi”

(Adnkronos) – “Noi sbagliamo una cosa, confondiamo la manutenzione con la stabilità. Il problema è che le piante in città sono vecchie e per questo cadono. Le radici iniziano pian piano a lasciarsi andare, a diminuire e conseguentemente le piante cadono. Le potature servono per alleggerire il peso di una pianta ma il problema è l’anzianità, le condizioni in cui viene coltivata e delle radici”. A parlare all’Adnkronos è Angelico Bonucelli, agronomo ex direttore del Servizio Giardini di Roma, commentando la caduta del platano che alle 10.30 di questa mattina ha travolto e ucciso un’anziana donna in via di Donna Olimpia.

Cosa si può fare, dunque, per scongiurare nuove tragedie? “Bisogna copiare quello che fanno a Parigi – spiega – dove a intervalli brevi, ogni 40, 60 anni, rinnovano tutte le alberate, soprattutto i platani”.