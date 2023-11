Un concerto “Allegro, allegrissimo”, per trasformare il ritmo in uno strumento di cura e la musica in un momento di condivisione e inclusione, dove ognuno è protagonista. In occasione della Giornata Nazionale del Parkinson, l’Asst di Cremona ha organizzato un evento di sensibilizzazione, che si è tenuto questo pomeriggio 24 novembre al Teatro Monteverdi. Patrocinato dal Comune di Cremona, l’evento conta sulla collaborazione di Fondazione LIMPE e dell’associazione La Tartaruga Onlus ed è sostenuto dall’associazione Amici dell’Ospedale “Gianni Carutti” di Cremona.

Sono intervenute Rosita Viola Assessore al welfare del Comune di Cremona, le dottoresse dell’ambulatorio Parkinson dell’Ospedale di Cremona Valeria De Giuli, Valentina Puglisi e Alessia Putortì, con le fisiatre Letizia Pezzi e Lucia Feltroni. Ida Beretta Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale, Giovanna Pigoli Presidente de La Tartaruga e Ilaria Dilda Caregiver.

La musica rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di cura e riabilitazione delle persone con malattia di Parkinson: «Si tratta di uno stimolo emotivo positivo con effetti benefici a livello psicologico – affermano gli specialisti dell’Ambulatorio Parkinson della Neurologia di Cremona – il ritmo ascoltato è in grado di ricreare la “ritmicità” interiore, che con la malattia viene a mancare. Questo effetto può essere sfruttato positivamente nell’intervento riabilitativo dei deficit motori, a partire dal passo».

All’interno del cervello, infatti, «le reti per l’elaborazione della musica e dei suoi componenti si sovrappongono alle reti che governano altre funzioni. Inoltre, lo stimolo musicale contribuisce ad aumentare il flusso sanguigno cerebrale regionale e stimolare il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore carente nel paziente con Parkinson, che regola anche la motivazione e i comportamenti finalizzati a raggiungere un obiettivo».

L’orchestra giovanile di cremona Mousikè (sostenuta da Comune di Cremona, fondazione Walter Stauffer, IIS Stradivari e IC Cremona Tre) è coordinata dal Maestro Gianluigi Bencivenga, e da anni realizza concerti in collaborazione con l’ASST di Cremona. «È un’occasione per portare la nostra musica alle persone che si trovano in un momento di debolezza fisica o psichica legati alla malattia: ricordiamo i concerti in pediatria, il concerto diffuso nei vari reparti dell’ospedale in più di un’occasione, e ancora dagli anziani a Cremona solidale».

