Una vittoria sofferta, ma di fondamentale importanza. Quarto successo consecutivo per la Cremonese, che supera di misura il Lecco, accorciando ulteriormente sulle primissime della classe e confermando un ritmo da promozione.

Dopo una prima fase di studio, sono i grigiorossi a rendersi pericolosi: al 5’ palla in profondità di Bianchetti che trova l’inserimento di Sernicola, ma la difesa ospite respinge in corner. Proprio sul calcio d’angolo nasce una gigantesca chance per Coda che, liberato da una sponda di testa, si allunga cercando la porta avversaria, trovando però la base del palo esterno. Tre minuti dopo palla arretrata di Zanimacchia che trova Vazquez all’altezza del dischetto, ma il fantasista calcia debole e trova la risposta dell’attento Saracco. Al 10’ ci prova ancora Vazquez che calcia forte e a giro da fuori, palla a lato. Al 15′ tiro rasoterra di Sernicola dal limite, sfera di poco a lato. Dopo svariati tentativi, al 20’ i ragazzi di Stroppa passano: ottima manovra al limite dell’area del Lecco che libera la gran botta di Castagnetti, Saracco tocca ma non può evitare l’1 a 0. Al 28′ prima occasione per il Lecco: brutta palla persa da Pickel, sul cambio possesso mini contropiede degli ospiti che porta Ionita al tiro dal limite, ma la sfera termina a un soffio dal palo. Ancora pericolosa la squadra guidata da Bonazzoli con Buso che, da ottima posizione, mette alto e spreca un’enorme occasione. Al 38′ contropiede guidato da Sersanti che arriva a tu per tu con Jungdal, ma il portiere danese si supera ed evita il gol del pari.

Nell’avvio di ripresa succede poco o nulla, fino al 63′, quando Sernicola recupera palla e serve Coda che scarica per Vazquez, l’argentino trova Abrego che, da ottima posizione, trova solo l’esterno della rete. La Cremo fatica a proporre gioco, ma non rischia granché. Al 72′ inserimento di Collocolo che calcia di punta dal limite, palla alta. Quattro minuti dopo Sernicola calcia a botta sicura, ma la sfera attraversa tutta l’area di rigore senza trovare la porta. Brivido clamoroso per i grigiorossi al minuto 88: Celiak colpisce a botta sicura, si supera Jungdal che mette in corner. All’ultimo minuto beffa rischiata: Caporale stacca di testa e colpisce la traversa.

La prestazione ha convinto nella prima fase, poi la Cremo ha rallentato, rischiando addirittura di subire il pari. Grazie a questi tre punti i grigiorossi salgono in terza posizione a quota 25 punti, gli stessi del Modena, portandosi a -5 da Parma e Venezia. Prossimo impegno il 2 dicembre a Pisa.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata