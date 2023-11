È stato Alessandro Comai della Venus Triathlon Academy a vincere l’edizione 2023 della 5 porte di Cremona, la corsa podistica competitiva e non competitiva, di 10 km omologati FIDAL, che si è svolta oggi domenica 26 novembre.

La gara, valida come Campionato Provinciale FIDAL di 10 km, prevedeva partenza e arrivo al Parco delle Colonie Padane a partire dalle 9.30, ed era aperta ad atleti della competitiva, della non competitiva e ai camminatori, partiti per ultimi.

Lungo il percorso, prevalentemente cittadino e che ha toccato le 5 porte storiche della città, Comai, che ha chiuso la gara in 32:38, ha preceduto di poco Davide Bolzoni (Cui Pro Patria Milano), mentre terzo ha chiuso Luca Lorenzo Bonazzi (G.P. Over Pontevico). Il primo tesserato di una cremonese è stato Mauro Cattaneo, del Marathon Cremona, che ha chiuso sesto assoluto.

Tra le donne ad imporsi è stata Valeria Poltronieri del Circolo Minerva, 34esima assoluta con un tempo di 39:10. Blerina Bregu del Marathon Cremona ha chiuso in seconda posizione, migliore delle tesserati cremonesi con un crono di 39:28. A completare il podio femminile, Alessandra Seghezzi dell’Atletica Lonato.

In totale sono stati 179 i partecipanti ad aver concluso la 20esima edizione della 5 Porte di Cremona sui 193 iscritti.

Contestualmente si è svolta anche la tradizionale Orange Walk di solidarietà.

