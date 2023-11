L’assemblea dei soci sostenitori come appuntamento finale del 2023, anno in cui l’Avis di Cremona spegne 90 candeline. Un’occasione per ringraziare chi non può donare il sangue ma contribuisce in altro modo a diffondere il pensiero dell’associazione.

Tra questi, l’abbraccio ai famigliari del compianto Bruno Tabaglio, socio Avis che ha contribuito con un importante lascito.

Nel corso dell’ultima assemblea dell’anno, la consegna delle borse di studio a figli di donatori e soci che si sono distinti nel percorso scolastico.

L’ELENCO DEI PREMIATI

BORSE DI STUDIO DI TIPO A – €250,00

Riservata a studenti di scuola media superiore non ancora diplomati che abbiano riportato nell’anno scolastico 2022/20223una media non inferiore a 8/10. Hanno partecipato al bando 59 studenti

1. Borsa di Studio AVIS “LUIGI LACCHINI’ € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

ROTA ALESSANDRO

2. Borsa di Studio AVIS “SANTA VERTUA” € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

SANTINI NICOLE

3. Borsa di Studio AVIS “GIULIANA CHIESI”‘ € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

QUARANTELLI MARIALLEGRA

4. Borsa di Studio AVIS “PIERINA GALLINI” € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

SIBONI EVA

5. Borsa di Studio AVIS “ALFREDINA BELLINI” € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

PASSINI EMMA

6. Borsa di Studio AVIS “CECILIA MAZZOLARI” € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

ARISI LEONARDO LUIGI

7. Borsa di Studio AVIS “SERGIO MENTA” € 250,00

Offerta dalla famiglia Menta (PREMIANO LE FIGLIE)

BANDERA GIULIA

8. Borsa di Studio AVIS “PIERALBINO ZANETTI” € 250,00

Offerta dalla figlia Zanetti Vania (PREMIA IL FRATELLO DI ALBINO – ZANETTI SILVIO)

MARCHESETTI LORENZO

9. Borsa di Studio AVIS “SOCI SOSTENITORI” € 250,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

NARDI CAMILLA

BORSA DI STUDIO DI TIPO B € 500,00

Donatori diplomati nell’anno scolastico 2022/2023: hanno partecipato al bando 12 studenti

1. Borsa di Studio AVIS “PAOLINA PONZONI” € 500,00

Offerta da AVIS Comunale di Cremona

LEANDRI SUAN

Diploma di istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA

TECNICA”

2. Borsa di Studio AVIS “SANTA E GERMANO STRAZZONI” € 500,00

Offerta dalla Famiglia Strazzoni (PREMIANO LE SOBELLE STRA/ZONI)

BOTTINI LUCA FRANCESCO

Diploma di LICEO CLASSICO

3. Borsa di Studio AVIS “SERGIO MENTA” € 500,00

Offerta dall’Associazione Culturale Eridano di Cremona PREMIA IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE)

ANELLI LUCA

Diploma di LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

4. Borsa di Studio AVIS “GIANPIETRO RONCHI” € 500,00

Offerta dall’Associazione Culturale Eridano di Cremona (PREMIA IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE)

CAVALLI RICCARDO

Diploma di MATURITA’ MAGRISTRALE

5. Borsa di Studio AVIS “GIUSEPPE FANTI” € 500,00

Offerta dalla Famiglia Fanti (PREMIANO I FRATELLI FANTI)

DE CARLI DANIELE

Diploma di LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

6. Borsa di Studio AVIS “MARISA PENZANI” € 500,00

Offerta dalla Famiglia Fanti (PREMIANO I FRATELLI FANTI)

GREGORI ELENA

