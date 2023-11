Juventus-Inter 1-1, gol di Vlahovic e Lautaro

(Adnkronos) –

Juventus e Inter pareggiano 1-1 nel big match della 13esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri salgono a 32 punti e conservano il primo posto in classifica con 2 lunghezze di vantaggio sui bianconeri, secondi a quota 30. La Juve passa in vantaggio al 27′ con Vlahovic, l’Inter replica al 33′ con Lautaro.

Allegri per il big match allo Stadium si affida a Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Rugani in difesa. La sorpresa è Nicolussi Caviglia dal 1′ con Rabiot e McKennie a centrocampo. Sulle fasce ci sono Kostic e Cambiaso e in avanti la coppia formata da Chiesa e Vlahovic. Inzaghi dovendo fare a meno di giocatori come Pavard e Bastoni, schiera in difesa Darmian, De Vrij e Acerbi. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco, mentre in mediana ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

La Juve parte forte e al 1′ Chiesa serve Rabiot di tacco sulla sinistra, il francese crossa al centro per Cambiaso che colpisce al volo con il mancino, non trovando lo specchio. La risposta nerazzurra arriva al 4′ con Thuram che ci prova di testa sulla punizione di Dimarco. La gara è aperta e al 15′ su una rimessa lunghissima di McKennie in area, Chiesa si ritrova la palla ad altezza del dischetto del rigore, ma con il mancino manca completamente la porta. Il botta e risposta porta al 18′ Lautaro a colpire di testa trovando la presa di Szczesny. I bianconeri affondano ancora al 27′ e trovano il vantaggio: Vlahovic fa partire l’azione stoppando un pallone difficile sulla trequarti e lanciando Chiesa in campo aperto, che serve nuovamente l’attaccante in area, colpo di prima con il piattone destro di Vlahovic e gol dell’1-0. La reazione dell’Inter è immediata e al 31′ ci prova Barella che però strozza la conclusione. Il gol arriva poco dopo. Al 33′, con un’azione avviata da un intervento sospetto di Darmian su Chiesa, palla per Thuram che crossa basso al centro dell’area con Lautaro che anticipa Gatti e con il destro batte Szczesny per l’1-1.



Ad inizio ripresa al 50′ bella giocata di Barella che serve in area Mkhitaryan con il tacco, l’armeno tocca per Thuram che non riesce ad impegnare Szczesny. Dopo un primo tempo giocato su ottimi ritmi, le due squadre tendono a non esporsi troppo per non concedere nulla agli avversari. Carosello di cambi da parte di Inzaghi ed Allegri ma non accade più nulla di importante con le due squadre che si accontentano del pari.