Il 24, 25 e 26 novembre, a Perugia, si è tenuto il III Congresso Nazionale di Sinistra Italiana.

Tra i moltissimi interventi di delegate e delegati del partito provenienti da tutta Italia si è aperta una discussione che pone le basi per il rafforzamento del partito.

Il congresso ha nominato l’assemblea nazionale in cui, in rappresentanza della provincia di Cremona, è stato eletto il segretario provinciale, Paolo Losco.

Oltre a Losco, il gruppo di delegati di cremonesi è stato composto da Lapo Pasquetti, Roberta Mozzi, Olmo Facchinetti e Sabrina Badaoui.

Al termine del congresso, si è insediata l’assemblea nazionale che ha votato all’unanimità le cariche nazionali del partito.

Confermato Nicola Fratoianni come segretario nazionale alla guida del partito. Per acclamazione, Nichi Vendola è stato invece votato presidente.

Da segnalare, tra i molti interventi degli ospiti invitati al congresso, le partecipazioni alla discussione di Elly Schlein, Segretaria PD, Giuseppe Conte, Movimento 5 stelle, Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, Pier Paolo Bombardieri, Segretario Generale UIL e Walter Massa, Presidente nazionale ARCI.

“Ciò conferma – fanno sapere dal partito – la centralità di Sinistra Italiana nella costruzione di un campo progressista in cui tutte le anime, politiche e sociali di una società che non si arrende alle ingiustizie sociali e ambientali, possano contribuire per invertire la rotta in un Paese che sta lasciando indietro sempre più persone”.

Ora si apre l’ultima fase congressuale, che entro gennaio eleggerà i nuovi organismi dirigenti regionali e provinciali.

