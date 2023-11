È partito alle 15.30 di oggi, domenica 26 novembre, il corteo di solidarietà alle popolazioni palestinesi.

Una sfilata per le vie di Cremona, partita dalla piazzetta antistante alla Chiesa di San Luca, dove è stata srotolata una grande bandiera palestinese, per terminare in piazza Roma.

A ritrovarsi un gruppo informale di cittadini che ha “deciso di far sentire la propria voce in supporto alla popolazione palestinese”.

“Una tregua – concludono – non basta, si chiede a gran voce uno stop al genocidio del popolo palestinese”.

Molte le bandiere della pace e i cartelli che hanno accompagnato il corteo lungo le vie cittadine.

La manifestazione poteva contare anche sul sostegno di Arci e Tavola della Pace.

© Riproduzione riservata