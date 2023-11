74 espositori suddivisi in 24 casematte per una giornata interamente dedicata al periodo: sono questi i numeri della nona edizione di “Natale… Idee regalo” la manifestazione organizzata da Pizzighettone Fiere dell’Adda domenica 26 novembre nelle antiche mura di via Boneschi.

Il fulcro dell’evento è il tradizionale mercatino natalizio, con le storiche Casematte che fanno da cornice a una pittoresca mostra-mercato.

I visitatori hanno potuto passeggiare tra gli stand scoprendo una vasta gamma di prodotti artigianali, oggetti unici e regali speciali per tutte le età. Dai gioielli fatti a mano agli articoli decorativi, l’expo è stata l’occasione per cercare il regalo perfetto per amici e familiari. Inoltre, le proposte gastronomiche natalizie hanno deliziato il palato, offrendo un’ampia scelta di prelibatezze.

L’evento non si è però limitato solo al piacere degli acquisti, infatti, ha offerto anche l’opportunità di essere solidali agli stand delle associazioni locali, contribuendo così alle cause benefiche.

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita di “Natale… Idee Regalo” – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – una delle più partecipate a livello di standisti. L’appuntamento ha dato il via al calendario delle iniziative natalizie che animeranno Pizzighettone nel mese di dicembre: vi invitiamo a tornare a trovarci”.

