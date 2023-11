Un appuntamento ormai irrinunciabile. Sabato 2 e domenica 3 dicembre torna a Cavatigozzi il tradizionale Mercatino di Natale. Allestito all’interno dell’ex teatro di via Milano, ai piedi della scalinata che conduce alla Chiesa parrocchiale, l’evento a scopo benefico segna per l’undicesimo anno l’inizio del periodo natalizio per la comunità di Cavatigozzi.

Aperto a tutti, il Mercatino propone idee originali per i regali di Natale. Immancabili le creazioni artistiche realizzate a mano da Pinuccia Persico, perfette per decorare la casa nel periodo più atteso dell’anno.

Domenica 3 dicembre, in particolare, Santa Lucia raccoglierà le lettere dei bambini e distribuirà dei

simpatici doni.

Il Mercatino di Natale è aperto sabato 2 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 3 dicembre in mattinata dalle 9 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18.

