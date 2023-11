I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e sullo stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti durante la guida un cittadino italiano di 28 anni, con precedenti di polizia a carico.

La mattina del 25 novembre, poco dopo le 8.30, la pattuglia di Robecco è stata inviata lungo la Strada Provinciale 83, nel comune di Gabbioneta Binanuova, perché era stata segnalata un’auto fuori strada.

Sul posto, i militari hanno verificato che il conducente del veicolo, già accompagnato in ospedale a Cremona, a causa dell’alta velocità, aveva perso il controllo del veicolo, aveva invaso la corsia opposta ed era andato a impattare violentemente prima contro la segnaletica stradale, che aveva abbattuto, poi contro un albero.

I militari hanno concluso i rilievi sul posto e sono andati presso l’ospedale per identificare l’uomo e verificarne le condizioni. E qui, i militari hanno notato chiari sintomi del suo stato di alterazione. Tenuto conto della condizione complessiva dell’uomo, i militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro e al test per verificare l’eventuale stato di alterazione dovuto a stupefacenti, ma il 28enne ha rifiutato categoricamente di sottoporsi ad entrambi gli esami.

Quindi, il veicolo è stato sequestrato e portato in un deposito anche perché aveva riportato notevoli, mentre l’uomo, considerate le aggravanti per avere provocato un incidente, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi ai due test e la sua patente di guida è stata ritirata.

