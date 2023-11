Si è conclusa nel weekend con un susseguirsi di esibizioni nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona la rassegna Archipelago, promossa da Le Dimore del Quartetto in collaborazione con Fondazione Stauffer e con la partecipazione di Gioventù Musicale d’Italia e Museo del Violino, che gli scorsi anni si era svolta in laguna veneta mentre nel 2023 è approdata per la prima volta nella città di Stradivari.

Qui ha fatto convergere giovani artisti dall’Italia e dall’estero, fra ensemble già costituiti e allievi dell’Accademia Stauffer, ma anche operatori del settore per coinvolgere tutta la filiera musicale e liutaria che all’ombra del torrazzo trova il luogo ideale come sottolinea la direttrice dell’ente formativo Angelica Suanno.

Sono stati dunque giorni intensi di concerti, masterclass, attività di networking e incontri strategici, durante i quali gli allievi dell’Accademia Stauffer hanno vissuto esperienze interessanti sul piano sia professionale che umano come racconta il contrabbassista Michele Benzonelli. Il progetto Archipelago proseguirà anche il prossimo anno, con al vaglio l’ipotesi di confermare la sede di Cremona.

Federica Priori

