Venerdì 1 dicembre alle ore 17 nella Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti” della Biblioteca Statale di Cremona verrà presentato il volume: Divina Commedia. Codice Trivulziano 1080.

Si tratta dell’edizione facsimilare del manoscritto milanese pubblicata dall’ Editrice Velar, un’edizione di pregio in due volumi, il primo con la riproduzione fedele e integrale del codice Trivulziano 1080, il secondo con la trascrizione e il commento a cura di Alfio Rosario Natale.

L’evento è realizzato dalla Biblioteca Statale di Cremona in collaborazione con la Società Dante Alighieri- Comitato di Cremona e l’Editrice Velar.

Interverranno Raffaella Barbierato (direttore della Biblioteca Statale di Cremona), Claudio Vela (direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia – sede di Cremona), Pierluigi Piano (già Direttore dell’Archivio di Stato di Varese).

Il codice Trivulziano 1080 è un codice conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano. Volume membranaceo copiato nel 1337 a Firenze da Francesco di ser Nardo da Barberino, tramanda uno dei testi più antichi e autorevoli della Commedia dantesca, seguita dai Capitoli in terza rima di Iacopo Alighieri e Bosone Novello da Gubbio. La scrittura del testo è un’elegante cancelleresca, a cui si accompagnano le pregevoli miniature attribuite all’anonimo Maestro delle Effigi Domenicane. Dal punto di vista grafico e decorativo il codice è inscrivibile nel gruppo dei cosiddetti ‘Danti del Cento’, mentre sul versante testuale si conferma come testimone primario della Commedia di Dante. Forse già nel XV secolo l’importante manoscritto migrò in area veneta, dove si trovava ancora agli inizi dell’Ottocento, quando Gian Giacomo Trivulzio lo acquistò probabilmente in occasione delle soppressioni napoleoniche dei conventi nella regione. Nel 1930 libri e manoscritti della biblioteca familiare dei Trivulzio furono acquistati dal Comune di Milano.Da allora questa stupenda opera realizzata nel 1337 è uno dei gioielli della Biblioteca Trivulziana conservati nell’Archivio Storico di Milano nei locali del Castello Sforzesco.

